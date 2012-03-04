На избирательном участке ударили полицейского

Петербуржец напал на сотрудника полиции на избирательном участке в Центральном районе Северной столицы. Инцидент произошел на участке номер 1797.



Члены избирательной комиссии приняли решение удалить с участка наблюдателя от КПРФ Антона Чемакина, однако он покидать помещение отказался, в связи с чем были привлечены сотрудники полиции. В ходе

инцидента неизвестный мужчина нанес удар сотруднику полиции. В настоящее время он задержан.



"Сотрудник полиции, подвергшийся нападению, отправился в медучреждение для того, чтобы снять полученные повреждения. По факту нападения проводится проверка, результаты которой будут направлены в Следственный комитет",- сказал собеседник. В отношении наблюдателя был составлен протокол об административном нарушении.