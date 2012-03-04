Двое мужчин скончались, не успев выбрать президента

Сегодня на одном из избирательных участков Зеленограда от сердечного приступа умер мужчина. Это случилось около 7:50 мск у входа на избирательный участок N3084. Прибывшие на место медики зафиксировали смерть мужчины.



Похожий инцидент произошел сегодня и в Омске, где житель города скончался от сердечного приступа на избирательном участке. Известно, что 53-летний мужчина уже перенес два инфаркта. Житель Омска получил бюллетень, но не смог дойти до кабинки голосования и, схватившись за сердце, упал. По словам родственников, погибший только 2 марта выписался из больницы, сообщает «РБК».



