В Чехии туристический автобус въехал в стадо коров, пострадали люди и животные

На юге Чехии туристический автобус врезался в стадо коров. В результате ДТП пострадали четыре человека. Авария произошла на горной дороге между городами Каменный Уезд и Велешин. В автобусе находились 52 человека, отдыхавших на одном из горнолыжных курортов в Австрии.

На крутом повороте водитель не успел затормозить и автобус столкнулся со стадом коров. Пострадали трое пассажиров, водитель автобуса получил тяжелые ранения. На месте ДТП погибли семеро животных.

В район происшествия прибыли полицейские, Служба спасения и ветеринары.



