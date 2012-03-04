В Таиланде погибли четверо иностранных туристов, двое из них - россияне (ВИДЕО)

Представитель посольства Российской Федерации в Таиланде Виталий Анопов сообщил, что в ДТП на юго-западе Таиланда погибли четверо иностранных туристов, двое из них - граждане России, еще двое погибших — граждане Украины и Турции.



По информации, имеющейся в российском посольстве, микроавтобус с туристами попал в аварию на шоссе в провинции Пхангнга, на побережье Андаманского моря, когда туристы возвращались после экскурсии, передает ИТАР-ТАСС.