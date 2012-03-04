В Польше при столкновении поездов погибло 14 человек (ВИДЕО)

Число погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Польши - 14 человек, сообщил сегодня министр внутренних дел республики Яцек Чихоцкий. Катастрофа произошла у населенного пункта Щекочины.

По предварительной информации, поезда Варшава-Краков и Пшемысл-Варшава следовали навстречу друг другу по одному пути — второй путь находится на ремонте.

"На данный момент трагический итог этой катастрофы — 14 человек, — сказал он. — Мы должны ждать результатов спасательной операции. Трудно предположить, удастся ли спасателям найти в этой груде металла кого-то еще. Все, кто был в сознании, спасены".

В больницах сейчас 59 человек с травмами разной степени тяжести. Эвакуированных из поездов пассажиров, которым не потребовалась медицинская помощь, вывозят на автобусах из ближайшей к месту трагедии школы, где они временно находились после катастрофы.

Среди пострадавших в катастрофе есть иностранцы, в том числе граждане Украины. Компании-перевозчики сообщают, что в вагонах поездов находилось около 370 человек.



