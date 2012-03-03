НАК: уничтожен главарь бандподполья в Ингушетии Адам Цыздоев

Главарь бандподполья Ингушетии Адам Цыздоев ликвидирован во время спецоперации в субботу, 3 марта, в Малгобеке.

Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что спецоперация была проведена после получения информация о подготовке группой бандитов террористического акта с использованием СВУ, передает РИА Новости.

В субботу вечером в Малгобеке силовики попытались остановить автомобиль «ВАЗ 2109», в котором передвигались предполагаемые бандиты. Боевики открыли огонь.

В результате перестрелки в машине сдетонировало самодельное взрывное устройство, автомобиль загорелся. Преступники получили ранения, несовместимые с жизнью. По данным НАК, один из уничтоженных бандитов предварительно опознан как Цыздоев Адам Макшарипович, 1979 года рождения, главарь бандподполья Ингушетии. Личность второго убитого устанавливается.