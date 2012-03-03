В Таиланде в ДТП погибли четверо туристов, в том числе двое россиян

В Таиланде в южной провинции Пханга в крупную аварию попал микроавтобус с иностранными туристами. Жертвами происшествия стали четверо туристов, среди которых двое граждан России.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Андрей Дворников сообщил, что информация об аварии поступила в посольство в субботу поздно вечером. О происшествии сообщила свидетельница аварии, гражданка Таиланда. Местная жительница рассказала о четверых погибших пассажирах микроавтобуса.

Позже дипломатам удалось выяснить, что погибли двое россиян, один гражданин Украины и один гражданин Турции. Туристы возвращались на микроавтобусе после однодневной экскурсии на острова Симилан, передает РИА Новости.

По словам дипломата, пока известно, что погибла женщина из Читы. Ее родственники уже знают о происшедшем. Сотрудники почетного консульства на Пхукете продолжают выяснять обстоятельства аварии. В результате аварии были и пострадавшие. Тайские чрезвычайные службы оказали им первую медицинскую помощь и развезли их в ближайшие больнице. Авария случилась в 900-х километрах от Бангкока и на значительном расстоянии от Пхукета.

Полной информации пока получить нет возможности. По словам Дворникова, «точное количество россиян, находившихся в микроавтобусе, и их нынешнее местонахождение и состояние сейчас выясняются".