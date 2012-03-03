В Ингушетии силовики уничтожили двоих боевиков

В Ингушетии вечеров в субботу двое предполагаемых боевиков уничтожены во время перестрелки в Малгобеке.

По данным представителя СУ СК РФ по республике, в 20.00 мск сотрудниками управления ФСБ Ингушетии в Малгобеке была предпринята попытка остановить легковой автомобиль "ВАЗ 2109", в котором находились предполагаемые участники бандформирования. В ответ из легковушки начали стрелять.

В ходе перестрелки "девятка" сгорела. Пока не установлено, был ли это взрыв бензобака или сработало взрывное устройство, передает РИА Новости.

В ходе проверки силовики обнаружили на месте происшествия два обугленных тела. Личности погибших пока не установлены.