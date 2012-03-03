Найден один из потерявшихся на Эльбрусе украинских альпинистов

Российские спасатели обнаружили одного из пропавших накануне украинских скалолазов на Эльбрусе на высоте примерно 4100 метров над уровнем моря. Поиски еще одного спортсмена и альпинистки отложены до утра.

По данным руководителя пресс-службы Северокавказского регионального центра МЧС России Кантемира Давыдова, Роман Куций находится в тяжелом состоянии, но остается в сознании, передает Интерфакс.

Из-за наступления темноты поиски еще двух альпинистов приостановили. С утра воскресенья поисково-спасательная операция продолжится.

"АН" писали, что на территории Кабардино-Балкарии восхождение на Эльбрус с 26 февраля совершала украинская группа альпинистов из 11 человек из Днепропетровска и Харькова, 4 марта планировали вернуться.

Сообщение о пропаже двух спортсменов и альпинистки поступило накануне около 21.00. Скалолазы исчезли на вершине Эльбруса, когда оторвались от своих групп и пошли вперед, как наиболее опытные спортсмены.

Утром в субботу потерявшимся альпинистам удалось выйти на связь со спасателями МЧС России.