Украинские туристы, заблудившиеся в Приэльбрусье, вышли на связь

Украинских альпинистов, пропавших на Эльбрусе, разыскивает поисково-спасательная группа МЧС России. Спасателям удалось связаться c заблудившимся во время восхождения туристами.



Поисковые работы, которые ведутся в трудных погодных условиях, продолжаются.

Вечером в пятницу стало известно, что при восхождении на Эльбрус на высоте около 5,2 тысячи метров сбилась с маршрута группа альпинистов из Украины.

Как ранее писали «АН»: То, что трое альпинистов отсутствуют, руководство экспедиции заметило при спуске с Эльбруса на высоте 3800 метров.



