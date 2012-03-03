В Ростове-на-Дону Boeing из-за разгерметизации совершил вынужденную посадку

Boeing-737 авиакомпании "Донавиа" , выполняющий рейс Ростов-на-Дону – Дубай, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Как только самолет взлетел, выяснилось, что салон самолета не загерметизировался.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Самолету пришлось какое-то время вырабатывать топливо, после чего он совершил посадку в ростовском аэропорту. Лайнер благополучно приземлился, жертв и пострадавших нет, сообщает «РБК».

Всего на борту лайнера находились 114 пассажиров и восемь членов экипажа.



