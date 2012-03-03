На Эльбрусе продолжаются поиски двух спортсменов и альпинистки

Восхождение на высочайшую вершину России совершала украинская группа альпинистов из 11 человек. Сообщение о пропаже трех участников этой группы поступило около 21.00. Туристы после этого на связь не выходили.



То, что трое альпинистов отсутствуют, руководство экспедиции заметило при спуске с Эльбруса на высоте 3800 метров. Двое харьковских спортсменов и альпинистка Щитрякова из Днепропетровска начали отставать еще на высоте 5200 метров. Семь спасателей и один медик из Эльбрусского поисково-спасательного отряд с трудом добрались до места происшествия. Погода сейчас в горах совсем не способствует поискам, очень сильный ветер и снег. Видимость в таких условиях практически нулевая. Поиски пропавших украинских альпинистов продолжаются.



