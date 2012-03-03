Жители Сочи сидят второй день без света

В Сочи более 16 тысяч жителей Центрального района сидят без электричества из-за аварии. Техническое нарушение на подстанции 110 кВ "Пасечная" оставило жителей без света и тепла.

Причиной поломки стало короткое замыкание в распределительной сети 6 кВ, которое привело к повреждению и возгоранию на подстанции. Возгорание уже ликвидировано, часть потребителей переведены на резервную систему. В Сочи направились дополнительные бригады электриков из Тимашевского и Адыгейского филиалов ОАО "Кубаньэнерго", ОАО "МРСК Юга", МЭС Юга.

"По состоянию на 2.00 мск субботы без электроснабжения остаются около 16 тысяч человек и шесть социально значимых объектов, для восстановления электроснабжения последних используются резервные источники питания. В Сочи также направлены дополнительные дизельные электростанции из других районов Краснодарского края", - сказал главный специалист дирекции по связям с общественностью ОАО "Кубаньэнерго" Евгений Демченко РИА Новости.