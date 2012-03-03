В Москве произошло самоубийство школьника: десятиклассник покончил с собой

Накануне около 22:30 в квартире родителей на улице Пестеля, дом 4, в районе Отрадное был обнаружен повесившимся 15-летний ученик 10 класса одной из школ Москвы, проводится доследственная проверка.





По данным правоохранительных органов, перед самоубийством старшеклассник оставил предсмертную записку, содержание которой не разглашается.

Отметим, что в России в феврале резко возросло количество детских суицидов.