Семь человек погибли в США в результате серии торнадо

На США обрушилась новая волна торнадо: сильно пострадали штаты Среднего Запада и Юга страны - Алабама, Теннесси, Кентукки, Индиана, Миссури, Огайо и Миссисипи. Американские СМИ сообщают о гибели, как минимум, семи человек, тогда как ранее сообщалось о трех погибших.





Тысячи домов в регионах, где пронеслись торнадо, остались без электричества, ведутся восстановительные работы.

Южные штаты - наиболее бедный регион США, постоянно страдающий от различных природных стихий.