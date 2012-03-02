В Брянской области в Почепском районе пропала 11-летняя девочка

В Брянской области вторые сутки ищут 11-летнюю Марию Литвякову, пропавшую 1 марта в Почепском районе. Накануне в 22:30 в дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Почепский» обратилась 35-летняя жительница поселка Октябрьский Почепского района.

Женщина рассказала, что ее дочь Маша – ученица 5-го класса Валуецкой школы – около 17.00 ушла из дома и до сих пор не вернулась. Поиски ребенка продолжаются до сих пор.

Более сотни сотрудников полиции, военнослужащих войсковой части 24024 и МЧС, работники администрации и местные жители прочесывают поселок Октябрьский и близлежащие населенные пункты в пойме реки Судость. ГИБДД проверяет пригородный и автомобильный транспорт.

Оперативники опрашивают друзей девочки.

В пятницу вечером двое детей - 6-летняя девочка и 9-летний мальчик рассказали, что видели, как Маша провалилась в полынью. По словам детей, они пытались вытащить ее, но не смогли. Дети сильно испугались и боялись рассказать о беде взрослым. Полиция прорабатывает эту версию.

По факту исчезновения школьницы следственными органами СК РФ по Брянской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".