В Петербурге в результате взрыва газового баллона и пожара в ресторане "Харбин" пострадали восемнадцать человек. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

У троих пострадавших — ожоги 60-80 процентов поверхности тела, у двоих – обожжена треть, еще у одного больного – 17 процентов тела. По данным МЧС, семь пострадавших — граждане КНР, также пострадала россиянка - случайная прохожая. Десяти пострадавшим понадобилась психологическая помощь.

Ресторан китайской кухни "Харбин" расположен в 5-этажном жилом доме на правом берегу Невы напротив Смольного собора. Трагедия произошла днем, когда в ресторане были только работники.

Взрыв был такой мощности, что тяжелая дверь ресторана улетела на другую сторону Среднеохтинского проспекта. Повреждены проезжавшие мимо автомобили. Люди в своих квартирах от взрывной волны падали на пол. Мужчина из соседнего дома рассказал, что его с дивана подкинуло.

Одна из 19 эвакуированных жительниц дома рассказала, что было очень страшно, дым, угарный газ ел глаза. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Первый замглавы администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Вишня сообщил, что людей на ночь разместят в образовательных учреждениях.