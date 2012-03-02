Россиянин Григорий Каторкин пропал в ГОА во время посещения водопада Дудхсагар 23 февраля. Друг пропавшего рассказал, что он решил прогуляться отдельно от друзей, но так и не вернулся.

Представитель Ростуризма Олег Мосеев рассказал, что туриста из Уфы ищут. По его словам, в Гоа развернута операция по поиску пропавшего на этом индийском курорте россиянина.

Сотрудники Ростуризма связались с генеральным консулом РФ в Мумбаи Алексеем Новиковым. В районе, где пропал Каторкин, местность там скалистая и с непроходимыми джунглями, передает Интерфакс. Это осложняет поиски. Рассматривается возможность использования в операции вертолета.