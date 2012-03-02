Автомобиль со спецсигналами пытался скрыться с места ДТП

В Москве утром в пятницу на Мичуринском проспекте автомобиль «Мерседес» с правительственными номерами А508МР 97 в районе съезда со МКАД задел «Жигули». В результате ДТП никто не пострадал.

На отечественной машине после столкновения остались царапины. Очевидцы аварии сообщили, что после инцидента водитель иномарки с мигалкой попыталась скрыться. Произошло ДТП с участием автомобиля со спецсигналом и правительственными номерами серии АМР.

Координатор сообщества «Синие ведерки» Данила Линдэле рассказал, что далеко уехать с места ДТП машине не дали водители-очевидцы. Автомобиль со спецсигналами заблокировали, не дав скрыться с места происшествия. По словам Линдэле, мигалка у правительственной машины была включена.

Первоначально представитель общества борцов с мигалками рассказал, что автомобиль зарегистрирован на губернатора Калмыкии, но потом он признался, что перепутал серии: «Пятисотая серия - это главы Заксобрания, а губернаторы — четырехсотая». «Затроллил губера Калмыкии, а потом вспомнил, что пятисотая серия - это главы заксобрания, а губеры - четырехсотая. Прости, губернатор!», - написал Данила Линдэле.

Как передает РИА Новости, в полиции факт ДТП подтвердили. Но подробности не уточнили.