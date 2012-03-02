В Ростове-на-Дону вынужденно сел пассажирский Боинг

В Ростове-на-Дону в пятницу вечером вынужденно сел пассажирский самолет "Боинг" авиакомпании "Донавиа". На борту находились восемь членов экипажа и 114 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Ввынужденная посадка произошла по причине незагерметизации салона авиалайнера при взлете. Самолет, выполнявший рейс по маршруту Ростов-на-Дону-Дубай, приземлился в аэропорту в 17:40 мск, передает Интерфакс.

В настоящее время авиакомпания "Донавиа" готовит резервный самолет для отправки пассажиров в ОАЭ.