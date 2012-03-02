Движение на Нижегородской улице и Рязанке затруднено из двух ДТП

В Москве в пятницу вечером два ДТП практически парализовали движение транспорта на Нижегородской улице на выезде из столицы.

По словам очевидцев, аварии произошли на Нижегородской улице, переходящей в Рязанский проспект. Перед пересечением с третьим транспортным кольцом столкнулись два легковых автомобиля. Рядом с ними в средней полосе заглох "Ситроен C4".

В 50 метрах после пересечения Нижегородской улицы с ТТК грузовая столкнулись фура, выезжавшая на Рязанку и троллейбус, отъезжавший от остановки общественного транспорта. Из-за этих аварий перегорожена половина проезжей части по направлению в Московскую область, передает Интерфакс.

Инспекторы ГИБДД пока не прибыли для оформления аварий.

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