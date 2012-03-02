Самолет "Боинг-737" авиакомпании "Донавиа" готовится к аварийной посадке в аэропорту Ростова-на-Дону. Авиалайнер, выполняющий рейс "Ростов - Дубай", вылетел из Ростова в 15.30 мск.

На борту находится 114 пассажиров и восемь членов экипажа. Пресс-секретарь авиакомпании Инна Чурляева проинформировала, что поступило сообщение, предположительно, о разгерметизации кабины.

Командир воздушного судна доложил о незагерметизации салона при взлете. В результате он принял решение вернуться в аэропорт вылета. В настоящее время самолет вырабатывает топливо.

Паники на борту нет.

По данным "Донавиа", готовится резервный борт самолета.