Отделения Райффайзенбанка проверяют после сообщения о взрыве

В Москве и других городах России все отделения Райффайзенбанка проверяются полицией и кинологами в связи с сообщением о заложенной бомбе. В ГУ МВД по Москве подтвердили проверку отделений крупного иностранного банка, однако название банка не уточнили.



На сайте ведомства сообщается, что проверка связана с электронным сообщением, которое поступило в головной офис банка в Австрии - неизвестный потребовал перевести на указанный им счет 100 тысяч долларов, в противном случае он угрожал взорвать одно из отделений банка в московском регионе.



Сотрудники полиции проверили 15 из 75 отделений банка в Москве, кроме того, об этом была проинформирована и подмосковная полиция - в области находятся 11 отделений банка. Пока взрывных устройств не найдено, сообщает Лента.ру.