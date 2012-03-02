Молодая мать выбросила грудного ребенка с 14-го этажа

В Нижнем Новгороде утром в пятницу тельце грудного ребенка нашли около высотного дома по улице Карла Маркса в Канавинском районе. У мертвого младенца обнаружили телесные повреждения, характерные для падения с высоты.

Следствием установлено, что 4-месячного сына ранним утром выбросила из окна лоджии своей квартиры 27-летняя женщина. В ночь на пятницу молодая мать была с малышом в квартире одна. По предварительным данным, женщина состояла на учете в психиатрической больнице. Ее госпитализировали в психиатрическую клинику, передает «КП».

Следственным отделом по Канавинскому району Нижнего Новгорода по результатам доследственной проверки по факту гибели 4-месячного ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего».