18 человек пострадали в результате пожара в ресторане "Харбин"
2 марта 2012, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]
В результате взрыва и пожара в петербургском ресторане "Харбин" в общей сложности пострадали 18 человек, пятеро из них от госпитализации отказались. Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Представитель администрации сказал: "Всего пострадали 18 человек, восемь из которых - сотрудники ресторана".
Напомним, ранее сообщалось, что число пострадавших от взрыва в ресторане "Харбин" возросло до 12 человек.