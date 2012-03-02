В результате взрыва и пожара в петербургском ресторане "Харбин" в общей сложности пострадали 18 человек, пятеро из них от госпитализации отказались. Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.



Представитель администрации сказал: "Всего пострадали 18 человек, восемь из которых - сотрудники ресторана".



Напомним, ранее сообщалось, что число пострадавших от взрыва в ресторане "Харбин" возросло до 12 человек.



