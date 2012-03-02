Пираты хотели отдать похищенных в Нигерии россиян боевикам

Пираты намеревались передать похищенных в Нигерии российских моряков боевикам, входящим в группировку «Движение за освобождение дельты Нигера». Лагерь боевиков находится в штате Риверс.



«Похитители предложили передать в один из наших лагерей... этих моряков, которые живы и находятся в добром здравии», - сказано в заявлении боевиков. Пока неизвестно, согласились ли они взять пленников, сообщает РИА Новости.

Как ранее писали «АН»: Посол России в Нигерии Александр Поляков сообщил, что российские моряки В.Пикус и В.Мельников, захваченные пиратами, по предварительным данным, живы и здоровы.

Группировка "Движение за освобождение дельты Нигера", которая борется за прекращение экспорта нефти из Нигерии неоднократно осуществляла нападения на нефтяные объекты иностранных компаний и похищала их сотрудников.



