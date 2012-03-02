Владельцы взорвавшегося ресторана уехали открывать новый в Мурманске (ВИДЕО)

Руководства сети ресторанов «Харбин» в данный момент нет в Петербурге, владельцы заведения, в котором произошел пожар, уехали открывать новый ресторан в Мурманске. Рестораны «Харбин» присутствуют и в других регионах.



По некоторым данным, сеть ресторанов «Харбин» в Петербурге принадлежит «китайской диаспоре». Владелец – Ян Джун-Дун, он считается одним из самых успешных китайских бизнесменов в Петербурге.

На сайте сети можно узнать, что в Петербурге «Харбин» присутствует с 1997 года. Первый ресторан открылся на улице Жуковского, 34. С 1999 года начала работать сеть ресторанов, их в Петербурге свыше 10 , расположены они в «лучших» местах города, в том числе в историческом центре, сообщает «БалтИнфо».

На сайте также указывается, что под маркой «Харбин» работает оздоровительный центр и школа Ушу.

Ранее «АН» писали: В Петербурге произошел крупный пожар, на первом этаже жилого дома в помещении ресторана китайской кухни "Харбин" произошел взрыв.