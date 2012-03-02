Семь человек пострадали в результате пожара в ресторане "Харбин" в Петербурге, сообщают в дежурной службе администрации Красногвардейского района северной столице.

По данным администрации, на первом этаже жилого дома в помещении ресторана китайской кухни "Харбин" произошел взрыв, в результате которого травмы получили семь человек, в настоящее время им оказывают помощь медики.

Дом, пострадавший от взрыва, отключен от электроснабжения, водоснабжения и отопления.