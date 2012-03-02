На западе Москвы после ДТП заблокирован автомобиль главы Калмыкии

На западе Москвы сегодня утром попал в ДТП автомобиль главы Калмыкии Алексея Орлова. Руководителя региона в момент аварии в машине не было. Водитель чиновника попытался скрыться с места происшествия, но был блокирован другими участниками движения.



Инцидент произошел на Мичуринском проспекте столицы в 09:30 по московскому времени при движении в сторону центра. Водитель Mercedes с номерами АМР зеркалом задел автомобиль марки Opel, после чего попытался скрыться с места происшествия. При этом водитель представительской иномарки, пробираясь через автомобильный затор, включал звуковой спецсигнал, сообщают Вести.ру.

Координатор общества "Синих ведерок" Данила Линдэле утром сообщил в Твиттере: "На Мичуринском проспекте машина с мигалкой кого-то черканула и скрылась с места ДТП. Ее заблокировали другие водители».

В настоящее время с водителем общаются инспекторы ГИБДД.



