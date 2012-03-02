В Железногорске девочка спасла повесившуюся подругу

В Железногорске Красноярского края Следственный комитет проводит проверку по факту попытки самоубийства 13-летней девочки, которую спасла школьница.

В следственные органы поступило сообщение о госпитализации в реанимацию больницы города девочки с диагнозом "механическая асфиксия", ребенка, пытавшегося свести счеты с жизнью, спасла ее подруга-ровесница.

По предварительным данным следствия, школьница обнаружила в петле, сделанной из женского ремня, прикрепленного к почтовым ящикам на площадке между первым и вторым этажами одного из подъездов многоквартирного дома, свою подругу.

Школьница позвала на помощь жильцов, которые перерезали ремень и вызвали "скорую помощь", отмечается в сообщении СК РФ по краю.