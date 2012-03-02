Работа аэропорта Филадельфии была парализована из-за пьяного водителя

Работа филадельфийского аэропорта была парализована, после того как на летное поле выехал автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель. Нарушитель протаранил ворота в удаленной части аэропорта и оказался на охраняемой территории.

После этого его Jeep Cherokee был обнаружен радаром, и на его перехват были отправлены два полицейских автомобиля.

После задержания водителя полицейские обыскали его транспортное средство на наличие взрывчатых веществ, но ничего «интересного» не нашли. Из-за этой проверки работа аэропорта была парализована примерно на 40 минут.

Расследование происшествия взяли под свой контроль ФБР и Управление безопасности на транспорте, сообщает Лента.ру. 24-летнему водителю уже предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде и в потенциально опасном поведении.



