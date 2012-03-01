В нелегальной шахте в Донбассе заблокированы минимум шесть горняков

Накануне вечером прогремел взрыв в нелегальной шахте недалеко от Енакиево Донецкой области, по меньшей мере шесть горняков оказались заблокированы. Об аварии стало известно только сегодня.

В шахте не было даже вентиляции, так что, скорее всего, причиной взрыва стали грубейшие нарушения техники безопасности.

Попасть в шахту невозможно, потому что нет ни лестничного отделения, ни механизмов, которые могли бы опустить людей на 185 метров. Об этом сообщил заместитель начальника штаба государственной военизированной горноспасательной службы Юрий Зиновьев, публикуют РИА Новости.



