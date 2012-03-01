Стали известны подробности гибели россиянки в Египте в Шарм-эш-Шейхе. Трагедия произошла в 29 февраля. В консульском отделе посольства РФ в Каире сообщили, что москвичка Юлия Малышева 1986 года рождения каталась в море с мужем и детьми на надувном "банане".

Управлявший катером египтянин близко подошел к понтону над коралловым рифом рядом с пляжем и выполнил резкий поворот. Женщина и ее муж упали в воду. При падении она ударилась головой об кораллы. Мужчина также пострадал, ему потребовалась медицинская помощь.

Управлявший катером египтянин задержан. Проводятся следственные мероприятия для установления степени его вины, передает ИТАР-ТАСС.

Это уже второе трагическое ЧП с россиянами на египетских курортах в феврале.

"АН" сообщали, что в Хургаде с палубы яхты смыло волной мужчину. Тело Александра Великанова спасатели обнаружили спустя несколько дней.