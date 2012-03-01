Жительница Саратова Ольга Кочукова на 2 часа 43 минуты припарковала свой автомобиль «Порше Кайен» неподалёку от рельсов, перегородив проезд двум трамвайным маршрутам.

Инцидент произошёл в минувшую среду. 41-летняя Ольга Кочукова опаздывала и торопилась в театр драмы. Саратовчанка даже не обратила внимание, как припарковала «Порше Кайен». 28 вагонов стояли почти три часа.

Весь вечер движение на 9 и 10-м маршрутах было заблокировано. Заместитель генерального директора «Саргорэлектротранс» Александр Медведев рассказал, что затруднения испытали около двух тысяч пассажиров. По его словам, по предварительным подсчетам, ущерб составил около 40 тысяч рублей.

Гаишники на месте ЧП не справились с проблемой - - для такого дорогого и громоздкого автомобиля нужен специальный эвакуатор, которого нет, пишет «КП-Саратов». Когда Ольга Кочукова вернулась из театра к автомобилю, пассажиры вставших трамваев были готовы совершить самосуд.

Сотрудники ГИБДД считают, что это произошло случайно. Кочуковой выписали ей штраф - 300 рублей.