В Дагестане идет боестолкновение в селении Муцалаул
1 марта 2012, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]
В Дагестане в четверг вечером силовики и спецназовцы ведут бой с бандитами в селении Муцалаул Хасавюртовского района.
Спецподразделения УФСБ и МВД по Дагестану блокировали частный дом, в котором укрылась группа боевиков численностью до четырех человек, сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана.
На предложение сложить оружие и сдаться боевики открыли стрельбу. Спецназ штурмует дом, передает Интерфакс.
В настоящее время в селении Муцалаул идет боестолкновение.