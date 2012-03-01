В Дагестане идет боестолкновение в селении Муцалаул

В Дагестане в четверг вечером силовики и спецназовцы ведут бой с бандитами в селении Муцалаул Хасавюртовского района.

Спецподразделения УФСБ и МВД по Дагестану блокировали частный дом, в котором укрылась группа боевиков численностью до четырех человек, сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана.

На предложение сложить оружие и сдаться боевики открыли стрельбу. Спецназ штурмует дом, передает Интерфакс.

В настоящее время в селении Муцалаул идет боестолкновение.