Гражданка России погибла в Египте на аттракционе в Шарм-эш-Шейхе

В Египте в среду, 29 февраля, погибла гражданка России. Россиянка отдыхала на курорте Шарм-эш-Шейх. Трагедия произошла во время катания на водном аттракционе в море.

Ростуризм находится на связи с Консульским отделом Посольства России в Египте. После выяснения обстоятельств трагического происшествия полученная информация будет размещена на сайте Ростуризма, сообщается на сайте ведомства. Обстоятельства трагического происшествия выясняются.