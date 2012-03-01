Похищенные пиратами в Нигерии российские моряки живы и здоровы (ВИДЕО)

Посол России в Нигерии Александр Поляков сообщил, что российские моряки В.Пикус и В.Мельников, захваченные пиратами, по предварительным данным, живы и здоровы.

Посольство России в Нигерии предпринимает активные действия по скорейшему безопасному освобождению капитана Пикуса и главного механика Мельникова. "Насколько нам известно, они живы и здоровы", - сказал дипломат, передает ИТАР-ТАСС.

В экипаже пострадавшего от нападения пиратов судна "Бриз Клиппер" под голландским флагом было 14 человек, из них шестеро россиян. Двоих — капитана Пикуса и главного механика Мельникова — пираты забрали с собой.

"АН" сообщали, что нигерийские пираты накануне напали на нидерландский сухогруз-рефрижератор в порту Порт-Харкорт в дельте Нигера и после ограбления взяли в заложники двух россиян - членов экипажа судна.