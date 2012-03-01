Автобус с юными хоккеистами попал в ДТП, погиб один мальчик

В Татарстане в четверг утром на 145-м километре трассы Казань - Оренбург, недалеко от Чистополя произошло столкновение автобуса КАВЗ и автомобиля Daewoo Nexia. В результате ДТП погиб один мальчик — юный хоккеист.

Пострадали три человека.

Автобус с хоккеистами 2003 года рождения из Азнакаево ехал в Казань на игру с детским клубом «Ак Барс». Азнакаевская хоккейная команда Азнакаево направлялась на финал первенства Республики Татарстан по хоккею среди юношей 2003 года рождения.Авария произошла в 6.25 мск.

Автобус с хоккеистами детской сборной под управлением 61-летнего водителя выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. По другим данным, иномарку занесло и выкинуло на встречку.Погиб 8-летний мальчик. Три человека, один из них ребенок , пострадали. В Татарстане вторые сутки отмечаются сильные снегопады, обстановка на федеральных трассах осложнена.