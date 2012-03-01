В Красноярском крае медведь охотника растерзал, а ружье закопал

Труп 43-летнего жителя деревни Полевое Евгения Мальцева с признаками насильственной смерти было найдено в тайге на территории Бирилюсского района Красноярского края 27 февраля. Погибший мужчина зарабатывал на жизнь охотничьим промыслом.

В середине февраля он ушел в тайгу, где у него была заимка. Родственники его не разыскивали в связи с тем, что он часто и по долгу проживал в тайге. 27 февраля четверо жителей Ачинска поехали на охоту и решили проверить берлогу, о существовании которой знал один из них.

Растерзанное тело охотника обнаружили недалеко от зимовки медведя, вокруг были медвежьи следы. Медведь рядом с телом охотника закопал в снегу ружье, недалеко нашлись сломанный охотничий нож и сломанные лыжи.