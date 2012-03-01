Здание Мосгорсуда на Богородском валу эвакуировано из-за угрозы взрыва

Здание Мосгорсуда на Богородском валу, дом 8 сегодня днем было эвакуировано из-за звонка с угрозой взрыва.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенной бомбе в здании Московского городского суда.

После сигнала об угрозе взрыва проведена полная эвакуация Мосгорсуда, передает Интерфакс. Ожидается приезд кинолога с собакой для проверки здания.