Здание Мосгорсуда на Богородском валу эвакуировано из-за угрозы взрыва
1 марта 2012, 14:21 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Здание Мосгорсуда на Богородском валу, дом 8 сегодня днем было эвакуировано из-за звонка с угрозой взрыва.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенной бомбе в здании Московского городского суда.
После сигнала об угрозе взрыва проведена полная эвакуация Мосгорсуда, передает Интерфакс. Ожидается приезд кинолога с собакой для проверки здания.