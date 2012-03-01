В самолет с композитором Игорем Крутым на борту врезался снегоуборщик

В Казани сегодня в частный самолет Bombardier, на борту которого находился известный композитор Игорь Крутой с коллегами, на взлетно-посадочной полосе аэропорта врезался снегоуборочный грузовик.

По предварительным данным, водитель снегоубощика не справился с управлением на обледенелой полосе.Шофер задержан до выяснения всех обстоятельств. Самолет с музыкантами вылетал из Казани в Москву. ЧП произошло буквально перед вылетом авиалайнера. По данным представителей аэропорта столицы Татарстана, никто из пассажиров самолета Bombardier не пострадал, передает Life News. Но авиалайнеру разорвало левый хвостовой стабилизатор размером 5 на 10 см. К перелету самолет стал непригоден.