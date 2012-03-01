В Саратове на школьницу упала глыба льда

В Саратове на девятилетнюю девочку упала глыба льда. Ребенок был госпитализирован. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства получения травм. Инцидент произошел 28 февраля, известно о нем стало только сейчас.

Девочка была доставлена в больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма", а также "множественные ссадины головы". По словам пострадавшей, ей на голову упала ледяная глыба в тот момент, когда она вышла из школы №78, передает РИА Новости. В ходе осмотра места пришествия было установлено, что по всему периметру школы имеются нависающие с крыши здания снежные сугробы и ледяные глыбы.