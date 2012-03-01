В Красноярске 10 учащихся колледжа госпитализировали с отравлением

В Красноярске с острой кишечной инфекцией были госпитализированы десять учащихся хореографического колледжа. Возраст госпитализированных от 10 до 14 лет. По предварительным данным, источник заболевания - столовая колледжа.

Пострадавшие были доставлены в детскую инфекционную больницу. Десять учащихся колледжа были госпитализированы в течение дня с острым пищевым отравлением, передает РИА Новости. В настоящее время были обследованы все лица, контактировавшие с заболевшими. Проводится расследование.