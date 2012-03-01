В Питере сгорел автосервис

В Санкт-Петербурге сгорел автосервис,расположенный в Мебельном проезде. Инцидент произошел вечером 29 февраля. В результате пожара выгорело 50-метровое помещение с находившимся внутри оборудованием и автомобилем «Газель».

По данным МЧС России, автосервис располагается в пристройке к 3-этажному зданию по №10 А. Также сгорела и была разобрана кровля, передает Фонтанка.ру. Всего в среду в Петербурге произошло четыре пожара. Погибших и пострадавших в результате инцидентов не было.