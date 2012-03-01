В Свердловской области столкнулись 5 машин

В Свердловской области произошла авария с участием пяти автомобилей. ДТП произошло на 14-м километре трассы Нижний Тагил - Екатеринбург. В результате аварии пострадал один человек.

По данным МЧС России, авария произошла в 9.01 (7.01 по мск). "ВАЗ-2114", уходя от столкновения, врезался в бордюр. Водитель вышел на трассу и его сбил автомобиль "ВАЗ-2107". В результате пострадавший мужчина был доставлен в городскую больницу города Верхняя Пышма, передает Интерфакс. Пострадавший получил черепно-мозговую травму. После этого на трассе еще насколько машин врезались друг в друга. В итоге столкнулись пять машин.