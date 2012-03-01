В Питере произошла авария на КАД, погиб водитель маршрутки

В Санкт-Петербурге вечером в четверг, 29 февраля произошла автомобильная авария на КАД. На Кольцевой автомобильной дороге в районе 21-50 произошло ДТП, в результате которого скончался 27-летний гражданин Южной Осетии.

На 77 километре КАД КАМАЗ буксировал на жесткой сцепке автомобиль МАЗ, который столкнулся с маршрутным "Фордом". В маршрутке "К-105A" никого не было, передает Фонтанка.ру. После этого МАЗ наехал на стоящего рядом с микроавтобусом водителя. В результате 27-летний гражданин Южной Осетиискончался на месте происшествия.