В центре Москвы школьник пострадал от упавшей на него глыбы льда

В пресс-службе ГУМВД РФ по Москве сообщили в четверг, что накануне в центре столицы школьник пострадал из-за глыбы льда, упавшей на него с крыши здания. Происшествие произошло на Подсосенском переулке.



По информации пресс-службы, ученик восьмого класса был доставлен в больницу с травмами, полученными вследствие падения куска льда с крыши дома № 6 по Подсосенскому переулку в центре Москвы.



Мальчик рассказал, что на него упал кусок льда с крыши дома. В настоящее время по данному факту проводится проверка, передает РИА Новости.