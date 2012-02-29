Торнадо унёс жизни не менее 13 человек на американском Среднем Западе

В американском штате Иллинойс по меньшей мере 10 человек погибли и более ста пострадали в результате торнадо, обрушившегося минувшей ночью (днём среды по Москве) на городок Харрисбург. Скорость ураганного ветра на Среднем Западе США превышала 100 км/час.

Еще не меньше трёх жизней разрушительный смерч унёс в штате Миссури.

"Граждане спали и многие не успели отреагировать на звук сирен, сигнализировавших о приближении шторма", — сказал мэр Харрисбурга с населением в 10 тысяч человек, Эрик Грэгг в эфире телеканала CNN.

По кадрам, поступающим с места трагедии, можно сделать вывод, что город получил колоссальные разрушения. По предварительной информации, стихия полностью уничтожила около 300 домов, передает ИТАР-ТАСС. На помощь спасателям Харрисбурга брошены силы из других частей Иллинойса.

Повреждения получила местная больница, рассчитанная всего на 78 коек, а также школы и церкви. В настоящее время город и близлежащие районы остаются без света. Власти штата обещают наладить подачу электроэнергии во второй половине дня.

"Если до вечера этого не произойдет, проводить спасательные работы будет значительно сложнее", — отметил мэр Харрисбурга.

Минувшей ночью сильнейшие ветры обрушились сразу на несколько штатов Среднего Запада США. Сообщения о возникновении смерчей поступали из десятков городов.

По данным СМИ, в штате Миссури погибли три человека, еще несколько пострадали, когда шторм обрушился на стоянку жилых трейлеров.