В Калининградской области с оторвавшейся льдины спасены 70 рыбаков

В Калининградской области 70 рыбаков спасены с оторвавшейся льдины в Куршском заливе Балтийского моря. Любителей подледного лова на льдине отжало от берега ледяное поле в 800 метрах от берега в районе поселка Каширское.

К месту происшествия были отправлены два катера МЧС России на воздушной подушке "Аргун" и "Сивус", а также аэробот "Пантера", передает ИТАР-ТАСС. Спасатели сняли со льдины всех рыбаков.

Начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Калининградской области Алексей Баранов отметил, что больше людей на льдинах Куршского залива не обнаружено.