В Астрахани прошли первые похороны погибших при крушении дома

В Астрахани в среду, 29 февраля, прошли первые похороны погибших при крушении в результате бытового газа многоквартирного жилого дома. Люди прощались с тремя жертвами трагедии. В четверг ожидаются похороны еще трех погибших.

Всего жертвами трагедии стали 10 человек. Затраты на организацию похорон взяли на себя городские власти.

Администрация Астраханской области планирует расселить "многоэтажку", а на ее месте разбить городской парк. Первые семьи из разрушенного дома уже получают ордера.

Ранее «АН» писали: Главное управление МЧС РФ по Астраханской области обнародовало полный список погибших в результате взрыва газа и обрушения подъезда многоквартирного жилого дома в Астрахани.